Prefeitura emite nota de esclarecimento que não há nenhum caso suspeito de coronavírus em Alegrete

No início da tarde desta sexta-feira (13), a prefeitura de Alegrete emitiu um comunicado oficial. Conforme postagem na página oficial na rede social facebook, um boato de que o município teria um caso suspeito de coronavírus foi desmentido de forma técnica pela secretaria de saúde municipal.

“A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que, ao contrário do que dizem algumas publicações em redes sociais, não há nenhuma notificação de suspeita de infecção por COVID-19 (coronavírus) registrada pela Vigilância Epidemiológica do município.

O prefeito Márcio Amaral adverte para cuidados básicos com higiene no ambiente de trabalho, para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias e que, a gestão municipal através da Secretaria de Saúde, estará atenta e tomando todas as medidas necessárias.

A secretária Bianca Casarotto reforça que todas as precauções estão sendo tomadas e salienta que se houver algum caso suspeito de infecção por coronavírus, a comunidade será imediatamente informada através da Imprensa Oficial”.