Criança de 10 anos morre em acidente de trânsito em Passo Fundo

Uma criança de 10 anos morreu durante um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (1º) em Passo Fundo, no Norte do RS. Ele foi identificado pela polícia como Pedro Jorge da Silva Proença.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Almirante Barroso com a Avenida Brasil, no bairro Petrópolis.

A Pampa foi atingida por um GM Cruze e posteriormente por um Jeep Renegade. Não está ainda claro qual veículo desrespeitou o semáforo existente no local, situação que será averiguada pelas autoridades.

A criança estava em uma caminhonete Pampa com o avô, indo para a escola. O avô da criança foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para receber atendimento médico.