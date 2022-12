Novembro registrou apenas 35 mm de chuva em Alegrete

Mais um mês com chuva abaixo da média no município e a situação é de preocupação em virtude da estiagem que pode castigar já a partir de dezembro.

Em 30 dias do penúltimo mês do ano choveu pouco e somente em três dias, foi captado água na estação localizada nas margens do Rio Ibirapuitã no bairro Rui Ramos. Entre os dias 12 e 13, o acumulado foi de 13,6. Já no dia 21, o volume de chuva foi de 20,6 dia este responsável pelo maior acúmulo de chuva na cidade que ficou 27 dias sem nenhum registro.

A realidade não é das melhores. Num comparativo com o mês de setembro quando registrou 61,7 mm apontado como o pior mês em precipitação desde julho deste ano, outubro fechou com 68 mm. Agora em novembro uma queda drástica no volume de chuva preocupa pela previsão daqui para frente. A média apontada para Alegrete nos meses de outubro e novembro é de 164 mm, o que liga o sinal de alerta entre produtores que mais uma vez devem sofrer com a estiagem nos meses mais secos no município.

Para este trimestre, o IRI (International Research Institute for Climate Society) prevê, com 50% de probabilidade, que as precipitações irão ficar abaixo da média. De modo geral, a La Niña segue atuando no Pacífico Equatorial. Com isso, as previsões ainda indicam que as precipitações irão ficar abaixo da média nos próximos meses. A exceção fica para janeiro de 2023, já que alguns modelos sinalizam que as precipitações poderão ficar entre a média, ou até acima da média, assim, como ocorreram em alguns anos anteriores.

Segundo os dados levantados pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (NATE) do IRGA, divulgados em 17 de novembro de 2022, 96,5% das lavouras de arroz já foram semeadas na Metade Sul do RS.

No entanto, a falta de precipitações regulares prejudicou o estabelecimento de algumas lavouras, nas seis regionais do IRGA. Aliado a isso, a ocorrência do frio no período atrasou o desenvolvimento das plântulas. Houve relatos, inclusive, de morte de plantas por conta do frio.

Para a soja, que é a principal cultura de sequeiro cultivada em rotação com arroz irrigado, a época ideal de semeadura é no mês de novembro. Para garantir a emergência adequada das plantas, é importante que se tenha umidade suficiente no solo.

Os níveis dos reservatórios, de maneira geral, ainda não trazem preocupação, com exceção de algumas regiões da Fronteira Oeste, onde tem chovido em menores volumes. Já há preocupação com os rios e arroios, na Metade Sul do RS, pois necessitam de regularidade nas precipitações para se manterem em nível adequado.

Vale ressaltar que agora inicia o período de maior demanda por água, para a irrigação das lavouras de arroz. Para melhores tomadas de decisão de manejo das lavouras de arroz irrigado e das culturas de sequeiro em rotação, também se faz necessário o acompanhamento da previsão do tempo de sete a 15 dias, visando maior eficiência na execução das atividades programadas.

Foto: Eduardo Silveira