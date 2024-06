Crianças do Polo do 28 colhem e consomem verduras que elas produzem

Um homem e uma mulher desaparecidos recentemente desafiam o setor de investigação da DP

Os pequenos alunos da EMEB Silvestre Gonçalves – Polo do Rincão do 28 aprendem a semear e cultivar hortaliças e legumes na escola por meio do projeto de educação ambiental e alimentação saudável. O técnico agrícola Wilson Araújo é o responsável por passar esses conhecimentos aos alunos, que já vivem em meio à natureza e sabem o valor do meio ambiente. No início desta semana, os pequenos estudantes, com auxílio do técnico, fizeram a segunda colheita da produção na escola.

Essas práticas são desenvolvidas em outros polos rurais do município, que mantêm hortas e pomares e utilizam a produção para a alimentação escolar de alunos e professores. Os produtos naturais e ricos em nutrientes são plantados nas hortas dessas escolas do interior de Alegrete.

Agropecuarista, que esteve gravemente enfermo, dá um testemunho de gratidão à Santa Casa