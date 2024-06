Esquadrão antibombas do BOPE detona granada em Alegrete

Share on Email

O objetivo foi retirar uma granada de mão da Segunda Guerra Mundial, encontrada por um morador durante a retirada de uma carga de aterro devido a obras em sua residência.

O artefato, que estava sem o capacete, foi detectado na tarde de terça-feira (25), quando a guarnição da Brigada Militar recebeu o chamado de emergência. Dada a gravidade da situação, a operação de remoção foi organizada e realizada na madrugada de quarta-feira, devido ao deslocamento do BOPE da capital a Alegrete, sendo concluída por volta da 1h10.

O Capitão Malonny do 1º BPAF, que está respondendo pelo comando durante as férias do Capitão Felipe, acompanhou todo o processo.

Os policiais do BOPE foram responsáveis pela remoção da granada, que foi transportada até o quartel da Brigada Militar na Avenida Pedreiras, onde foi detonada de forma controlada e segura, eliminando qualquer risco de explosão.

A origem da granada ainda é desconhecida, mas a descoberta de um artefato explosivo histórico como esse em uma área residencial é considerada rara.