Grades de proteção da ponte já estão sendo colocadas na Borges de Medeiros

O objetivo é conferir mais segurança a quem passa a pé nas laterais da ponte e ainda evitar que pessoas se joguem no rio Ibirapuitã.

Serão colocados16 módulos de grades em cada um dos lados da Borges de Medeiros. Além da proteção, a medida também vai mudar o visual da ponte sobre o rio que banha Alegrete e divide o centro da zona leste da cidade- área com mais de 24 mil pessoas.

Foram colocados cones bem no meio da pista de rolagem e o pedido é para os condutores passem com menos velocidade, porque os operários estão trabalhando no local. A previsão é de que o trabalho seja finalizado ate o início da próxima semana.