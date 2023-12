Crianças, música e solidariedade encantam e iluminam a Santa Casa

Este momento foi o mais esperado na Campanha Árvore dos Pedidos, planejada pelo pessoal do Carisaúde e do Marketing. A ideia foi a de reunir cartinhas com pedidos dos filhos dos colaboradores do hospital e de pacientes internados na pediatria.

O momento foi de muita diversão, com brinquedos, pipoca, algodão doce e o fim da espera pela chegada do ”bom velhinho”. Foram entregues os presentes, descritos em mais de 150 cartinhas de crianças entre 0 e 12 anos e de alguns pacientes internados. Os organizadores agradecem a diretoria, médicos e colaboradores, que tornaram possível esse momento de realizar os sonhos dos pequenos.

No mesmo dia, a partir das 20 horas, o Coral Alegrete, cantando belas e tradicionais músicas natalinas preparou o Acendimento das Luzes de Natal da Santa Casa, que pelo segundo ano consecutivo, encantou a todos.

A iluminação da Grutinha, que foi revitalizada recentemente, foi outro belo momento, que somente foi possível graças a ajuda do Grupo Mãos Dadas, da Indústria Lezy, Ferragem Wasquevite, Imobiliária Samsul, Preto Ar Condicionado, Bruno Cadore, Lucas Brum, Elma Lopes, Ricardo Wallau, Eurico e Suzana Bolsson.

No decorrer da noite, um vídeo, com a participação de todos os funcionários da Santa Casa, trouxe a tona a gratidão de uma legião de pessoas, incluindo a diretoria do hospital, pacientes e comunidade, que reconhecem e agradecem o trabalho humanitário e sensível dos profissionais da entidade.

Em seu pronunciamento, o presidente da Santa Casa, lembrou que o trabalho do hospital e as conquistas diárias pela melhoria dos serviços e do atendimento prestados são uma soma do empenho de muitas pessoas e entidades. Roberto Segabinazzi disse ainda que a comunidade abraçou o hospital, o que facilita o trabalho de sua equipe de gestores. “Destacamos também a disponibilidade da Ritt Empreendimentos, Master Sonorização e da Iluminação Pública da Prefeitura Municipal, que mais uma vez tornaram possível esse momento emocionante do Acendimento das Luzes”.

O presidente concluiu lembrando que nesta época de Natal e Ano Novo é preciso lembrar que todos somos um e que a Santa Casa trabalha pela saúde e pela esperança. “Remaremos juntos, regando flores e sonhando com dias melhores”, conforme a música que embala o vídeo de final de ano do hospital, que fala sobre estarmos todos no mesmo barco, juntos.