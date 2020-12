Criminosos assaltam Banrisul na zona norte de Porto Alegre

Criminosos armados assaltaram a agência do Banrisul , localizada no bairro Sarandi , zona norte de Porto Alegre . A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (7). Os ladrões deixaram a agência por volta das 10h30min.

De acordo com a Brigada Militar, os bandidos abriram um buraco na parede do banco, a partir do prédio vizinho, onde funciona um restaurante. Eles permaneceram no local aguardando a chegada dos funcionários. Quando os primeiros trabalhadores chegaram ao banco, foram rendidos. Os cerca de 10 reféns, incluindo clientes, foram trancados em um banheiro da instituição bancária.

De acordo com o delegado João Paulo Abreu, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do Deic, ao menos cinco criminosos invadiram o restaurante localizado no terceiro andar de um prédio ao lado do banco. Permaneceram o final de semana no local, trabalhando na abertura de um acesso na parede para chegar até a agência. Quando o dono do restaurante chegou ao estabelecimento, nesta segunda-feira, foi rendido e permaneceu com os bandidos durante o assalto.

A agência fica na Avenida Assis Brasil, próximo à Avenida Sertório. A região é de grande movimento: no mesmo quarteirão há um ponto de táxi, um centro comercial e a paróquia São José.

A gerente de uma loja, que pediu para não ser identificada, entrou no banco na hora do assalto.

—De fora não dava para ver que tinha algo. O vigilante me disse: “Sai, estamos sendo assaltado”, e eu avisei o pessoal da rua — conta.

Uma das clientes que estava na agência no momento do assalto diz que os criminosos se dirigiram direto aos terminais bancários.

— Não levaram nada da gente. Foi muito rápido — afirma, uma hora após o assalto, quando terminou de ser ouvida pela Polícia Civil.

Um homem de 66 anos que estava em um lotérica ao lado da agência é uma das testemunhas que avisou a polícia. Ele diz que observou quatro pessoas deixando assustadas o Banrisul e perguntou o que estava acontecendo.

— Então eles responderam que o guarda do banco disse que estava acontecendo um assalto. E outras pessoas também estavam saindo. Na lotérica, a moça pediu para baixar as portas porque estava acontecendo um assalto no Banrisul. Liguei para Brigada para informar.

Logo após a calçada do banco, há um ponto de táxi, instalado há 50 anos, segundo o motorista Milton Batista. O condutor disse que haviam táxis no local durante o final de semana, mas nenhuma movimentação foi percebida por ele ou por seus colegas:

— Eles foram muito silenciosos. Estive aqui ontem (domingo) de manhã e não vi nada de movimento.

Sobre a fuga dos assaltantes, o delegado diz que eles saíram pelo restaurante — o prédio tem uma garagem para uma rua paralela à Assis Brasil. Eles levaram dinheiro do cofre e dos caixas eletrônicos e armas dos vigilantes.