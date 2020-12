Supostos empréstimos, sem solicitação, são depositados em conta de aposentados

Tem sido recorrente os registros de pessoas idosas que se deparam com valores em suas contas bancárias sem a devida solicitação. Desta vez, a vítima foi uma moradora da região central. Ela tem conta na Caixa Econômica Federal e ao tirar um extrato, percebeu que havia um depósito no valor de R$ 2.179,13 oriundo do banco do banco Mafra.

A idosa entrou em contato com o banco e foi orientada e fazer um depósito em uma conta repassada pela pessoa que a atendeu e a mesma identificou no Boletim de Ocorrência, assim como a conta.

A correntista disse que iria fazer o depósito e guardar o comprovante. Ela salientou que nunca fez contato com tal banco e não teve uma explicação lógica para o depósito. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Alegrete.