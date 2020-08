Criminosos ateiam fogo em contêiner e tentam incendiar Posto de Saúde em Uruguaiana

Compartilhe











Criminosos depredaram e atearam fogo no contêiner de dejetos orgânicos e hospitalar do Posto de Saúde nº4, em Uruguaiana. Os vândalos também tentaram incendiar o prédio, localizado no bairro COHAB I (Alexandre Zachia), área próxima ao centro da cidade, porém o fogo não chegou a se alastrar. Uma lata de solvente foi encontrada junto ao muro principal do posto médico.

Os vizinhos do entorno se assustaram e comunicaram a enfermeira responsável pela unidade que acionou as autoridades sanitárias, além da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal Urbana. Houve o registro de ocorrência no Plantão da Delegacia de Polícia.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou que o Porto 4 funcionará normalmente nesta segunda-feira. A unidade atende em média mil pessoas, mensalmente, de um conjunto de bairros que reúne pelo menos quatro mil habitantes. Editado por Rádio Charrua

Por Fred Marcovici

Foto ASCOM / PMU