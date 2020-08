Homem é preso nas Pedreiras por descumprir medida judicial

Compartilhe









Na tarde de sábado, a Brigada Militar foi acionada no bairro Pedreiras em razão de um comunicado de Descumprimento de Medidas Protetivas.

No endereço, os policiais fizeram contato com o acusado que estava dirigindo um trator. Ele disse que o veículo o pertencia. Ao mesmo tempo, os policiais também conversaram com uma mulher de 36 anos que comentou que ela é o companheiro estão se separando e ela possuía uma Medida Protetiva pelo poder Judiciário de Ibirubá. O documento teria sido datado em 17/08/2020. Desta forma, o homem de 38 anos não poderia se aproximar da ex. Eles trabalhavam juntos antes do início do processo. Diante das informações, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi realizada a ocorrência por Descumprimento de Medidas Protetivas.

Depois de ouvido, o acusado foi levado ao Presidio Estadual de Alegrete. A empresa fica localizada no bairro Pedreiras.