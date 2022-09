CTG Farroupilha está classificado para o ENART; invernada adulta venceu competição em Ijuí

A Invernada Adulta do CTG Farroupilha, Força A, foi campeã na fase inter-regional do Enart e já está classificada para o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha no final do ano, entre os dias 18 e 20 de novembro, em Santa Cruz do Sul.

O domingo(4), foi de muita festa por ter coroado o trabalho e a dedicação dos dançarinos do CTG Farroupilha de Alegrete.

A participação na fase inter-regional do Enart, em Ijuí, rendeu a primeira colocação entre as invernadas artísticas participantes e a classificação para a fase final do Encontro de Artes Nativas, o maior evento do folclore da América Latina. O resultado foi recebido com muita euforia e emoção.

Com a pandemia, muitos sofreram com a falta de contato por muitos meses e o grupo se fortaleceu por meio de muitas atividades no formato mais utilizado no período, on-line, além disso, a incansável dedicação de todos.

Foi necessário muita persistência e o amor pela dança tradicional dos integrantes e o apoio do professor, coordenadora e da patronagem do CTG. Entretanto, desde o fim das restrições, os grupos foram retornando e se tornaram mais uma vez uma grande fortaleza.

O professor é o alegretense Rodrigo de Azambuja Guterres(Bolinha) e a coordenadora artística é Amanda Simões.