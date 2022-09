Conheça a mulher que cavalgou mais de 13 mil km e integra comitiva da Chama Crioula

Daiane Brum Corrêa é a única mulher que integra a cavalgada da Chama Crioula e vem junto com mais 11 gaúchos da 4ª Região Tradicionalista conduzindo a centelha de amor à tradição.

Ela tem 32 anos, formada em Técnico em Agropecuária e representa o CTG Sinuelo do Pago de Uruguaiana, a cavalariana ocupa o cargo de diretora de cavalgadas da 4RT e já comandou várias cavalgadas municipais: Da Paz, Chama municipal, Cavalgada da Entidade e, também ano passado, comandante da cavalgadada da chama regional. Comecei nas cavalgadas em 2009 e desde lá não parei mais, tenho mais de 13 mil kms cavalgados, já conquistei o título máximo da ORCAV- ordem dos cavalarianos do Rio Grande do Sul que é o de Cavaleiro Monarca que é concebido quando álguem fecha 10 mil km cavalgada

É gratificante poder participar, cultuar nossas tradições e fazer com que ela se fortaleça cada vez mais. É lindo conhecer os 4 cantos do nosso Rio Grande sobre patas de cavalos, adquirimos muito conhecimento, aprendemos e ensinamos.

O grupo de cavaleiros da 4RT se considera uma segunda família. Passamos os 30 dias com nossos amigos, tudo com muita união, garra e companheirismo. Homens cavaleiros que a tratam com igualdade e muito respeito, ajudando uns aos outros e assim vão passando os dias com chuva, sol, frio, geada, salienta Daiana.

Relata que quando chegarem no Marco das Três Divisas para a distribuição, estarão com a sensação de dever cumprido e o coração cheio de alegria por ver que ali tudo o que passaram de bom ou de ruim por estas estradas, faz valer a pena.

Os dias mais cansativos são quando tem sol quente, e como mulher diz, tem que ter cuidado especial com os seios e, para isso, usa uns top apertados e vai embora. Não se diz muito vaidosa, mas não dispensa protetor solar e creme – produtos básicos a acompanham porque o sol e o evento judiam muito da pele, pondera.

