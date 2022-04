CTG Farroupilha trabalha para reformas na sede da entidade

A patronagem do CTG Farroupilha organiza a reforma de sua sede. O trabalho será em três etapas, conforme a patroa Caroline Figueiredo. Serão contemplados com esta manutenção o salão principal, mangueiras e cocheiras. Também no campo onde ficou o circo por quase dois anos. Para isso vamos precisar de união para levantarmos recursos para as obras no CTG mais antigo de Alegrete que vai completar este ano seus 68 anos de atividades.

A enchente de 2019 assolou a cidade e abalou a estrutura de galpões, mais recentemente a pandemia derrubou as receitas dificultando a manutenção na sede do CTG Farroupilha.

Agora, com a retomada das atividades com as invernadas e eventos, membros da patronagem, diz Caroline Figueiredo, se unem para que possam juntos fazer o que é necessário para melhorar o CTG que atua na promoção da cultura do nosso Rio Grande do Sul.

