Cultura da Paz marca novo espaço de espera nas audiências do JEC em Alegrete

Com objetivo de humanizar e tornar a espera nas audiências no Juizado Especial Civel- JEC, a juíza da 1ª Vara Cível Marcela Pereira da Silva, junto com servidores montou um ambiente diferenciado no terceiro andar do Fórum de Alegrete.

A entrega do espaço com a Cultura da Paz, agora tem um telão onde serão reproduzidos vídeos com temas que envolvam de alguma forma quem espera a vez de entrar na sala de conciliação, livros e frases que remetem a pensar de forma mais humana antes das audiências.

A Magistrada diz que isso tudo é para que as partes se sintam mais acolhidas e tranquilas, porque ela lembrou que por mais que as pessoas não queiram, antes de uma audiência cria-se uma certa animosidade e estas mudanças vêm para que todos possam estar melhores, coloca.

– As audiências já são no início da noite, depois que todos trabalham e fizeram uma serie de atividades e vir aqui pode ser algo, não muito agradável e, devido a isso estamos buscando deixar a mente e coração de todos mais leves, num ambiente mais acolhedor -destacou a Juíza.

Um livro está à disposição das para par que depois das audiências relatem como foi e o que melhorou

A entrega do novo espaço contou com a presença dos juízes Dr Thiago Tristão, Dr Rafael Echevarria, as promotoras públicas Daniela Fistarol e Defensora Amanda Gama e Luiza Garcia, servidores do Fórum e a partes envolvidas que aguardavam as audiências no JEC, realizadas às terças- feiras, depois das 18h.