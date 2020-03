Aumenta número de eleitores com cadastramento biométrico em Alegrete

Nesta semana, o movimento de eleitores no Cartório Eleitoral, junto ao Fórum, aumentou significativamente.

São os que agendaram seu cadastramenrto biométrico, procedimento que deve ser realizado por todos os eleitores do País, para que a pessoa vote se identificando pelas suas impressões digitais .

Para fazer o cadastramento o eleitor deve levar seu título, documentos pessoais e comprovante de residência.

A chefe do Cartório Eleitoral, Geovana Galli esta satisfeita com a procura e para fazer com que mais alegretenses façam seu cadastramento, programou mais uma descentralização do Cartório com servidores atendendo na EMEB Lions Clube de 16 a 20 de março. É preciso agendar pelo fone: 3422- 1635 das 12h às 19h

Ainda, conforme Giovana, quase 50% dos eleitores realizaram o cadastramento, em Alegrete. ” Estamos adiantados com relação ao cronograma, mas é importante que as pessoas se antecipem no cadastramento. “Mesmo que este ano não seja obrigatório, na próxima eleição que será para Presidente, sim.

O cartório entra em recesso em maio e só retorna atendimento ao público em novembro, e 2020 é ano eleitoral. Primeiro turno das eleições municipais acontecerá em 4 de outubro, e o segundo turno, em 25 de outubro. Eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores

Em razão disso, alistamentos, transferências, recadastramento biométrico e a regularização do título só

poderão ser feitos até 06 de maio de 2020, no Cartório Eleitoral de Alegrete. Giovana Galli, chefe do Cartório, salienta aos eleitores que não deixem para a última hora, para evitar filas e desconforto.