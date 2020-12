Daer recupera a ERS 183, trecho Santana do Livramento/Alegrete

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – está melhorando as condições de trafegabilidade da ERS-183, no trecho de Santana do Livramento até a BRS-290, em Alegrete. Ao todo, 93,2 quilômetros serão beneficiados pelas ações de conservação.

Iniciados na segunda quinzena de novembro, os serviços começaram com a patrolagem e execução do revestimento primário no trecho. No momento, ocorre a compactação do leito da estrada e a limpeza das sarjetas, que permite o escoamento das águas pluviais e contribui para evitar erosões, buracos e formação de atoleiros nos dias de chuva. A expectativa é de que as atividades sejam concluídas na próxima semana.