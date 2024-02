Daniela Silva Barcos: um sorriso que iluminou vidas

A reportagem do PAT entrevistou Tatiana Chagas, que falou um pouco sobre Daniela Silva Barcos, que faleceu ontem (17), aos 35 anos, devido a complicações relacionadas ao câncer.

Ela compartilhou algumas informações sobre Dani, como era carinhosamente conhecida entre os familiares. A alegretense foi casada com o tio de Tatiana e teve um filho, Natan, enquanto residia em Caxias do Sul. Apesar da separação ocorrida quando a criança tinha apenas um mês de vida, Dani sempre manteve contato com a família. “Ela foi uma mãe dedicada, criando Natan sozinha ao lado de seus pais, já que era filha única”- destacou.

“Se tiverem oportunidade, não deixem passar” – ensina músico de Alegrete, atualmente no Paraná

Durante o tempo em que residiu em Caxias, ela cuidou carinhosamente do irmão e do primo de Tatiana, demonstrando seu amor pelas crianças, que a admiravam profundamente.

Dani descobriu um câncer no estômago aproximadamente três meses atrás e apesar das dificuldades enfrentadas, nunca demonstrou tristeza; “ela sempre enfrentou a vida com otimismo e um sorriso no rosto. A notícia de sua partida foi devastadora, mas ela partiu com sua fé inabalável em Deus”- citou. Tatiana reconhece a força de Dani como uma guerreira, criando seu filho e mantendo uma postura positiva mesmo diante da doença.

Rayca, a cachorrinha gravemente ferida em atropelamento, se recupera após cirurgia

Apesar dos esforços da família e amigos para oferecer apoio, eles reconhecem que os planos divinos são imprevisíveis. “Ela agora descansa em paz, e será lembrada sempre com amor, uma estrela que nunca será esquecida” enfatizou.

Os avós, mãe e tios de Tatiana também nutriam um grande afeto por Dani e sempre mantiveram contato próximo com ela.

As últimas homenagens a Daniela Silva Barcos, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na Avenida Dr. Lauro Dorneles,599, Centro. O sepultamento será às 14h30, deste domingo(18), no Cemitério Público Municipal em Alegrete.