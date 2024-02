Matteus Amaral, orgulho de Alegrete, lidera ganho de seguidores nas últimas horas

Patrulha Rural prende homem com arma, droga e dinheiro após tentativa de fuga

Marcus, eliminado na última terça-feira (13), também teve um bom desempenho, ganhando mais de 191 mil seguidores.

Davi, que estava no topo do ranking por semanas consecutivas, ficou em terceiro lugar, com um ganho de 150 mil seguidores. Isabelle teve a melhor performance entre as mulheres, somando mais de 140 mil novos seguidores, enquanto Alane ficou na quinta posição, com um ganho de 47 mil seguidores.

Pizane, eliminado na segunda semana, apareceu na décima posição, com um ganho modesto de 5 mil seguidores. Rodriguinho viu seu número de seguidores crescer novamente após dias consecutivos de perdas, enquanto sete competidores viram seus números de seguidores diminuírem nos últimos três dias.

