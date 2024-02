“Se tiverem oportunidade, não deixem passar” – ensina músico de Alegrete, atualmente no Paraná

Diego Luiz da Silva, nascido e criado no Baita Chão, tecladista por paixão e músico por devoção, traz consigo não apenas as melodias e os acordes das noites alegretenses, mas também as memórias e saudades de uma terra que sempre será sua raiz.

Entre acordes e compassos, Diego percorreu uma trajetória musical que o levou por diversos grupos e bandas da região como: Voz do Samba, Consciência Negra, Expresso da Noite, Raça e Alegretchê, entre outros, até projetos mais recentes como a Banda Liberais do Samba, onde agora dedica seu talento como um hobby. Contudo, a música não foi seu único caminho; em 2005, após uma década e meia imerso na atmosfera cultural de Alegrete, Diego tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida.

O chamado por novos horizontes o levou a Francisco Beltrão, no Paraná, onde encontrou abrigo para seus sonhos e oportunidades para seu crescimento profissional. Deixando para trás sua terra natal, Diego embarcou nessa jornada acompanhado da esposa e do filho, trazendo consigo as palavras de apoio e encorajamento de sua família. “Vai filho, tenta, se não der certo, pode voltar”, ecoavam as últimas palavras de conforto daqueles que sempre estiveram ao seu lado.

Matteus já tem planos para depois do BBB: uma grande festa no Parque dos Patinhos

A adaptação a uma nova cidade e a busca por novas oportunidades não foram desafios pequenos, mas Diego persistiu. Com determinação e foco, graduou-se em Sistemas de Informação em 2012, abrindo portas para uma carreira bem-sucedida como programador de sistemas de computador em uma empresa de monitoramento de caminhões. A música, agora, ocupava um lugar diferente em sua vida, mas jamais deixou de ser parte essencial de sua identidade.

No entanto, mesmo com o sucesso profissional e as realizações alcançadas longe de casa, as lembranças de Alegrete continuam a ecoar em seu coração. As visitas esporádicas à terra natal são momentos de reencontro com amigos e familiares, mas também de contemplação das mudanças que o tempo trouxe. “Cada vez estão se terminando os meus”, lamenta Diego, observando as transformações que se operam nas ruas e nos rostos que um dia foram tão familiares.

Músicos gaúchos lançam “É o Tchê no BBB” em apoio a Matteus Amaral

E é com um misto de saudade e gratidão que Diego deixa seu recado para os jovens alegretenses que, como ele, um dia podem sentir o chamado para além dos limites da cidade. “Se tiverem a oportunidade, não deixem passar”, aconselha ele, lembrando que os sonhos merecem ser perseguidos e que o retorno às origens, embora possível, nem sempre é necessário. “Cavalo encilhado não passa duas vezes”, ensina Diego, mantendo viva a chama da esperança e do orgulho em sua terra natal.

Assim, entre acordes de samba e linhas de código, Diego continua a trilhar seu caminho, levando consigo as lembranças e as lições de uma vida marcada pelo amor à música e às suas origens. E mesmo distante fisicamente, seu coração sempre baterá no ritmo cadenciado da alma alegretense, pronta para dominar o mundo, uma nota musical de cada vez.