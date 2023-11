Definidos os classificados para a fase de mata-mata do Citadino de Manoel Viana

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Cinco partidas foram disputadas, determinando os classificados para a fase decisiva das três divisões que compõem a competição. Até o momento, foram realizados 30 jogos no ginásio Henrique Nemitz.

Colisão entre dois caminhões em cruzamento com semáforo

Na categoria veterano, o time do Cerro tem se destacado, e na próxima rodada, mais dois confrontos irão definir os finalistas da competição Municipal. No feminino, a final já está definida: será entre Aliadas e Independente, no dia 2 de setembro.

Na categoria livre, a primeira semifinal será disputada entre Juventude e Oficina do Alemão. Encerrando o mata-mata, teremos o clássico entre Brahme e Agro Renz. O Citadino retorna na próxima terça-feira, dia 28, a partir das 19h.

Morre mulher de 55 anos encontrada desacordada e com lesão na cabeça em Alegrete