Alegrete ainda não registra problemas devido ao alerta de elevado volume de chuva na região

Segundo a Climatempo, a previsão é de tempestade em todo o Estado, com destaque para o Noroeste, em cidades como Ijuí e Nova Candelária, onde há até possibilidade de granizo. No Vale do Caí e no Vale do Taquari, regiões mais afetadas pela enchente, pode chover até 50 milímetros – isso equivale a até 30% do esperado para as regiões no mês de novembro.

De acordo com o site meteorológico Climatempo, a previsão para esta quarta-feira em Alegrete prevê 60mm, e a máxima não ultrapassa os 24ºC. O dia será chuvoso tanto durante o dia quanto à noite.

Conforme dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), até segunda-feira (21), houve uma precipitação de 86 mm em Alegrete no mês de novembro, representando 59% do esperado para o mês. A média de chuva para novembro na cidade é de 145 mm, segundo 30 anos de dados de reanálise ERA5.

Até as 10h desta quarta-feira, a chuva atingiu 19.2mm considerando as últimas 48h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja válido até as 15h desta quarta-feira para o risco de tempestade no Rio Grande do Sul. O comunicado abrange todo o território gaúcho, com chuva de até 100mm, ventos que podem ultrapassar os 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e alagamentos. No entanto, os maiores volumes de chuva estão previstos para o Noroeste.

Em contato com o diretor da Defesa Civil em Alegrete, Renato Grande, ele destacou o cuidado no monitoramento da situação e afirmou que não houve nenhum problema até o momento. “Não tivemos nenhum incidente. O último alerta da Defesa Civil Estadual, enviado ontem e válido até as 10h de hoje, referia-se a chuvas intensas, ventos fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo”, ponderou o servidor.

Nos próximos oito dias de novembro, a precipitação no município está estimada em 45mm, conforme análise da Climatempo. A porcentagem é de 67% de chances de ocorrer essa chuva até o momento. Para o dia 30 de novembro, a previsão é de 30mm, com 90% de possibilidade.

Em cota de inundação na região estão as cidades de Itaqui e Uruguaiana. Já em alerta, estão o Passo do Mariano Pinto e Manoel Viana. Na faixa verde (normal), encontram-se Alegrete, Passo do Osório, Ponte Ibicuí da Armada e Quaraí. Em Alegrete, o rio Ibirapuitã apresentava 2m68cm, acima do seu nível, conforme dados divulgados pelas estações automáticas da CPRM/ANA. No município de Santana de Livramento, a chuva iniciou ontem por volta das 22h, e nesta manhã persistia. A estimativa é que atinja os 100mm até o final do dia.