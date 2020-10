Definidos os finalistas do Torneio do Palmeiras na categoria livre

Compartilhe















No domingo (18), foram definidos os finalistas da 3ª edição do Torneio do Palmeiras na categoria livre.

As semifinais foram disputadas no Estádio Municipal Farroupilha sem a presença de torcida. No primeiro confronto o River Plate fez 2 a 0 no Atlético e se credenciou a grande final.

Na outra semi, Cruzeiro e Sindicato fizeram um jogo muito equilibrado. No tempo normal empate em um gol. Nas penalidades deu Cruzeiro 4 a 1.

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin, a final ocorre no próximo domingo (25), as equipes devem entrar em acordo até a próxima quarta para acertarem o horário da partida.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin