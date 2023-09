Definidos os oito classificados na Copa dos Campeões

Agora tudo é mata-mata, assim pode-se definir a próxima fase da 6ª edição da Copa dos Campeões promovida pelo Palmeiras do Capão do Angico na categoria sênior especial.

A última rodada da fase classificatória apontou os quatro classificados de cada grupo que avançam às quartas de final da competição, organizada pelo presidente Aparício Rings e coordenada pelo desportista Valdir Knierim.

Na Chave “A”, o União fez 2 a 1 em cima do Vianense e o Cruzeiro ganhou do Aimoré por 1 a 0. Folgou na rodada a equipe do Boca Jr. Obtiveram classificação o União 9 pts; Boca Jr 7 pts; Aimoré 5 pts e Vianense 4 pts.

Pela B, Centenário e SER Ceva ficaram no empate em 1 a 1. O Vila Nova fez 2 a 0 no Tinga e o Nacional ganhou do São José por 2 a 1. Com estes resultados, Centenário 11 pts, Nacional 9 pts; Ser Ceva 7 e Vila Nova 6 pts, avançaram de fase.

Conforme o coordenador da competição Valdir Knierim, já estão confirmados os campos e horários para o próximo dia 23, quando ocorrem os jogos eliminatórios, que vão apontar os semifinalistas.

14hs – Estrelão

União x Vila Nova

Palmeiras

Ser Ceva x Boca

15h45min- Estrelão

Centenário x Vianense

Palmeiras

Nacional x Aimoré

