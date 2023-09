AVF sofre revés em São Francisco e terá que reverter o placar em Manoel Viana

No último sábado(16), ocorreu em São Francisco de Assis a primeira partida das quartas de final da Série Prata. O confronto entre AFA e AVF era cercado de expectativa, em vista que as duas equipes fizeram duas boas campanha na primeira fase.

A delegação da Associação Vianense, contava com dez atletas alegretenses em seu elenco para esse confronto. O técnico, Alexandre Bohrer, treinou a equipe para fazer um jogo muito compacto visando não oferecer grandes oportunidades ao adversário.

O ginásio Municipal de “São Chico” estava completamente lotado, a equipe da AFA faz dos seus domínios um verdadeiro “calderão”. O jogo começou e a equipe mandante foi pra cima, fez dois gols nos primeiros minutos do confronto, levando a torcida alviverde à loucura. A equipe vianense fez algumas alterações e conseguiu equilibrar as ações, Rennan Menezes e Ércio Silveira empataram o jogo e deram números finais a primeira etapa.

No segundo tempo as equipes começaram a cadenciar mais o jogo, buscando tocar mais a bola na tentativa de envolver o adversário. A equipe assisense conseguiu achar uma brecha na defesa da AVF e fez mais dois gols ampliando o marcado para a equipe da casa, um dos gols marcados foi do alegretense, Douglas Ramos, que acertou um belo chute no canto direito do goleiro Lucas. Final da partida AFA(5) X AVF(3).

O jogo de volta acontece no próximo sábado(23), em Manoel Viana. A equipe da casa precisa vencer pelo placar mínimo para forçar a prorrogação, na mesma a equipe joga pelo empate, em vista que fez melhor campanha que a equipe da AFA. A torcida canarinho promete uma grande mobilização para o confronto que dá vaga direta para a Série Ouro 2024.

Fotos: Portal Alegrete Tudo