Agressor é preso em flagrante ao arrastar companheira pelos cabelos até a rua

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme informações da Brigada Militar, por volta das 20h35min de sábado(18), o indivíduo agrediu a companheira a arrastando pelos cabelos.

De acordo com os policiais, a vítima, de 28 anos, relatou que seu companheiro a pegou pelos cabelos arrastando do interior da residência até a rua, momento em que ela fez contato com 190.

O PAT quer conhecer seu pet| Tem lar temporário que acaba se tornando família

Na casa, os policiais realizaram contato com o casal que foi levado até a Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado em flagrante. Na sequência ele seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.