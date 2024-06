Definidos os semifinalistas da categoria principal da LAF

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último domingo, ocorreu a última rodada do campeonato amador da Liga Alegretense de Futebol Amador. Com o fechamento dos jogos, foram definidos os semifinalistas da categoria Principal, porém, ainda não há previsão certa para a realização dos jogos.

Abrindo a rodada, Operário e Várzea protagonizaram um bom jogo ao público presente no estádio Municipal Farroupilha. Com dois gols no segundo tempo, o Várzea venceu por 2 x 1 e garantiu o primeiro lugar geral na categoria.

Fechando a rodada, o Sindicato venceu por 2 x 0 a boa equipe do Cruzeiro. Com esses resultados, foram definidos os confrontos que irão apontar o grande campeão da categoria do campeonato de 2023. Confira os jogos abaixo;

-Centenário x Cruzeiro

-Sindicato x Várzea