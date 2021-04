Demétrio Ribeiro faz 80 anos com destaque na formação do conhecimento em Alegrete

Compartilhe















Há 80 anos, no dia 14 de abril de 1941, na esquina da Praça General Osório, nascia a escola Demétrio Ribeiro, uma das escolas estaduais mais tradicionais de Alegrete.

Depois deste endereço inicial a escola mudou -se para a rua General Sampaio, onde atende até hoje. O educandário conta com 90 professores, 18 funcionários e 1.413 alunos.

Nesses 80 anos , de acordo com a diretora Marizete Goulart, a escola tem exercido um papel de extrema relevância no que se refere à sistematização e ao avanço do conhecimento e, de maneira especial, no que diz respeito à formação de cidadãos.

-Em tempos de incertezas, nós da Escola Demétrio Ribeiro, queremos reforçar cada vez mais, junto a nossa comunidade, que mesmo distante seguimos em família, atestou a diretora.

As aulas, devido a pandemia, continuam remotas em que os professores e suas turmas estudam via online.

Na manhã e a tarde, do dia 14 em que se comemora os oito décadas do Demétrio Ribeiro, nas aulas online, dos quintos e quartos anos, a diretora caminhou pela escola, mostrando aos alunos como é vazio aquele espaço sem a presença deles, ressaltando a importância de estudar e ter uma escola para frequentar mas, que o momento é de isolamento para preservarmos a saúde.

-Foi emocionante ouvi-los, recordando e relatando acontecimentos vividos quando frequentavam as aulas presenciais,comentou a diretora .

Vera Soares Pedroso