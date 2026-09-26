Denúncia de agressão: homem ameaça incendiar casa, tenta fugir e acaba preso

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada por meio do telefone 190 e deslocou-se até uma residência após uma denúncia de agressão. No local, os policiais encontraram uma mulher de 46 anos em frente à residência. Ela relatou aos agentes que havia sido agredida pelo companheiro.

Conforme o relato registrado na ocorrência, o homem apresentava comportamento agressivo e sinais de ingestão de bebida alcoólica. Ainda segundo a Brigada Militar, durante a abordagem, ele tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado, abordado e imobilizado pelos policiais.

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De acordo com a ocorrência policial, durante a ação o homem teria proferido ameaças de que retornaria à residência e colocaria fogo no imóvel.

As partes foram encaminhadas inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de lesões. Posteriormente, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

O homem foi autuado em flagrante. As circunstâncias da ocorrência e as demais medidas legais ficaram sob responsabilidade da Polícia Civil.