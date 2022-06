Denúncia de ameaça resulta em abordagem a motorista com CNH vencida e sintomas de embriaguez

Share on Email

Segundo informações, os policiais militares receberam denúncias de desordem e ameaças em um estabelecimento comercial na região central.

Quando a guarnição estava chegando, um dos suspeitos estaria saindo em um Polo e foi abordado no cruzamento com a Rua dos Andradas.

Durante a identificação do condutor, foi constatado que ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, além disso, o homem, também, foi convidado a realizar o teste do etilômetro e negou-se. Ele foi autuado pelas infrações e o veículo liberado para um motorista habilitado.

Não houve constatação de ameaças e desordem no estabelecimento citado na denúncia ao 190.