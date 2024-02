Denúncia leva BM até arma, munição e maconha em casa do bairro Macedo

Na tarde desta terça-feira (20), uma ação da Brigada Militar de Alegrete, com apoio do 6º Batalhão de Polícia de Choque (BPChoq) de Uruguaiana, resultou na apreensão de arma, munição e entorpecentes em uma residência localizada no bairro Macedo.

De acordo com informações obtidas pelo PAT, as guarnições, em meio à execução da operação “Protetor de Divisas e Fronteiras”, receberam a informação de que havia uma denúncia via 190, reportando um pedido de socorro em uma casa cujo endereço não foi divulgado. A pessoa é um paciente do Caps e cadeirante.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais adentraram numa casa e se depararam com o material ilícito, onde foram encontrados uma pistola calibre 9mm, 15 munições intactas, um colete à prova de balas, placas balísticas e três tabletes de maconha.

Contudo, durante a busca, os policiais identificaram a presença do cadeirante nos fundos em outra residência. Ele afirmou estar bem e negou ter solicitado socorro, além de informar que a casa em que os itens foram encontrados estaria abandonada há meses.

Diante da situação, o material apreendido foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.