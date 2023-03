Depois de 10 anos de espera, Centro Especializado em Reabilitação começa suas atividades em março

Neste mês de março, será inaugurado o Centro Especializado em Reabilitação – CER II. A informação foi repassada pelo Prefeito Márcio Amaral há alguns dias.

Depois de uma década, no ano passado foi assinado o contrato com a empresa Ortopédica V2 Indústria Órteses e Próteses Ltda, de Passo Fundo, para gestão, fabricação e fornecimento de produtos ortopédicos.

O trabalho de gestão compreende a contratação e manutenção da equipe clínica e de serviços administrativos, necessários para as atividades de reabilitação física e auditiva, bem como a dispensação através do CER II de próteses auditivas, órteses e meios auxiliares de locomoção humana, de acordo com as diretrizes do Instituto de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

O espaço vai contar com cerca de 21 profissionais: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, nutricionista, enfermeiros, pedagogo e psicólogos. Estima-se cerca de 300 atendimentos mensais. Sendo que o Prefeito salientou que já existe uma lista de espera de pessoas, não só de Alegrete, que já compreende 300 pacientes.

O CER II atenderá 11 municípios da região que integram a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), em atendimento a pessoas com deficiência física e auditiva.

“Reafirmo meu compromisso em trabalhar para levar avanços no serviço de saúde de nossa cidade em todas as suas vertentes”- citou.