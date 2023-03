Trabalhador, baleado acidentalmente com espingarda, morreu na quinta-feira

Share on Email

Morre trabalhador que acidentalmente foi atingido por um disparo de arma de fogo, uma espingarda calibre 22.

Adriano Neri Reginaldo, de 45 anos, estava hospitalizado desde o último dia 11 de fevereiro, na Santa Casa de Alegrete.

Na noite do dia 11, a Brigada Militar foi acionada no interior do Município, na localidade da Encruzilhada – Casa Preta – 8º Subdistrito de Alegrete.

No estabelecimento rural, uma equipe do Samu já tinha realizado atendimento a um homem de 45 anos, baleado na região do peito. O cartucho atingiu e perfurou o pulmão.

De acordo com o relato feito aos policiais militares, pelo filho da vítima, de 21anos, que acompanhava o pai, eles estavam no campo e o progenitor teria empurrado uma cerca eletrificada com a arma que, acidentalmente, disparou e o baleou.

A arma, calibre 22 com três cartuchos, destes, um deflagrado, foi apreendida e levada à Delegacia de Polícia.

No período em que esteve na Santa Casa, a família fez campanhas para doação de sangue, por esse motivo, agradece a todas as pessoas que os auxiliaram.

As últimas homenagens a Adriano Neri Reginaldo, estão acontecendo na Funerária Paraíso, na rua Maximino Marinho, perto do Cemitério, e o sepultamento será às 11h, no Cemitério Público Municipal.