Depois de 640km, Chama Crioula chega nas Três Divisas para arder na 4ª Região

A chama chegou neste dia 11, ao Marco das Três Divisas e foi recepcionada pelo prefeito Márcio Amaral, presidente da Câmara, Luciano Belmonte, Cléo Trindade, coordenador dos Festejos, Iva Goulart, Presidente do MTG, vereadores, secretários municipais autoridades civis e militares daqui e de outros municípios da Região e tradicionalistas. Até o tempo ajudou, com um dia mais seco para os que cultuam as tradições acompanhassem esse momento especial.

Chama Crioula em Alegrete: confira o trajeto e as ruas temporariamente bloqueadas

Chama Crioula chegando as Três Divisas

– “Nós temos amor a tradição, gostamos de cavalgar, e sobretudo amamos o Rio Grande do Sul, disse Adalberto Lima – coordenador da chama que acompanhou o grupo num percurso de 640km, desde o Município de Cristal, no Sul do Estado, até o marco da Três Divisas, aqui na Fronteira Oeste gaúcha, salientou.

A centelha da chama, que arde o mais original símbolo do que representa esta semana dos festejos a todos os peões e prendas de Alegrete foi entregue ao coordenador às mãos da coordenadora do MTG, a alegretense Ilva Maria Borda Goulart, Cléo Trindade Coordenador dos Festejos e ao prefeio Márcio Amaral que ascenderam no Marco. De lá segue, ainda conduzida por cavalarianos, às cidades de Uruguaiana, Alegrete, Quaraí e Barra do Quaraí. A cavalgada da chama continua e chega no dia 13 de setembro na praça Getúlio Vargas, quando inicia oficialmente a Semana dos Festejos Farroupilha de 2023

Fotos: Rosimeri Neri e Adalberto Lima