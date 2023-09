Árbitros de futebol: a força invisível por trás do esporte

Share on Email

A data teve origem na cidade de São Paulo, onde foi regulamentada pela Lei Nº 14.485, de 19 de junho de 2007, e desde então, foi adotada em todo o território brasileiro. O Dia Nacional do Árbitro serve como uma oportunidade para homenagear os árbitros e árbitras do Brasil, bem como refletir sobre o crescimento da arbitragem no país.

Em Alegrete, o número de profissionais que se dedicam a essa profissão tem crescido ano após ano. Alguns dos representantes da categoria no município incluem Nelson Rodrigues, Lieber Dorneles, Rodrigo Modesto, Émerson Ribeiro, Joel Mendonça, Elci Pavani, Glederson Telles e Lunara Fernandes.

Este é um momento para reconhecer e parabenizar esses profissionais, que muitas vezes não recebem o devido reconhecimento pelo trabalho desempenhado, mas desempenham um papel fundamental no controle e disciplina dos jogos de futebol.

Fotos: reprodução