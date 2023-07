Sempre há pessoas ingênuas ou desavisadas na mira dos trapaceiros; veja para não cair nesse golpe

Nesta última semana, Alegrete tem sido alvo de um golpe que já fez inúmeras vítimas, conforme registros na Delegacia de Polícia.

O chamado “Golpe do TED Falso” tem como principal estratégia a abordagem de pessoas que anunciam produtos para venda nas redes sociais, com o alvo preferencial sendo os videogames PlayStation, que possuem um alto valor de mercado. Entretanto, outros itens também estão na mira dos estelionatários.

A forma de atuação dos golpistas é surpreendentemente semelhante em cada caso relatado. Após a vítima postar um anúncio do produto, uma mulher, aparentando ter cerca de 17 anos, magra, pele parda, cabelos pretos, rosto com espinhas e com aproximadamente 1,60m de altura, identificando-se como “Júlia”, entra em contato , informando o interesse na compra.

Em seguida, a golpista informa que fará o pagamento por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que pode levar a pessoa a acreditar que o dinheiro estará disponível rapidamente em sua conta bancária. Com o acordo fechado para a compra do videogame, no valor de R$ 1.700,00, a vítima recebe, por meio do WhatsApp, um comprovante de pagamento. O golpista geralmente faz a suposta transação após o horário bancário, dificultando a verificação imediata do depósito.

Contudo, neste momento, começa a armadilha. As vítimas relatam que receberam um comprovante de transferência TED e, em alguns casos, até mesmo um comprovante de saldo, aparentemente comprovando uma transação da Caixa Econômica Federal para suas contas. Desta forma, sem desconfiar, entrega o produto à golpista e, posteriormente, percebe que o valor não foi creditado em sua conta.