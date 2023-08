Morador da Cidade Alta pagou mais de 55 mil por elevador que não foi entregue pelo fornecedor

Um morador do bairro Cidade Alta em Alegrete, encontra-se em meio a um pesadelo após ter adquirido um elevador no valor de R$ 65 mil, antes mesmo do início da pandemia.

Com a promessa de um equipamento moderno e eficiente, o alegretense decidiu realizar o investimento, confiando na idoneidade da empresa. Inicialmente, a entrega do elevador foi prevista para ocorrer em um prazo razoável, considerando as circunstâncias do momento.

De acordo com o cliente, ele realizou regularmente o pagamento chegando a quitar, até então, a expressiva quantia de R$ 55 mil. No entanto, a situação se tornou preocupante quando a comunicação com o responsável pela venda tornou-se escassa e as promessas de entrega não foram cumpridas.

Sentindo-se lesado em seus direitos de consumidor, o morador procurou a Delegacia de Polícia para representar contra a empresa. Ele alega que, além dos prejuízos financeiros, a falta de respostas claras e a demora excessiva o levam a acreditar que pode ter caido em um golpe.