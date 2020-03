Depois de audiência no Fórum vendedor sai algemado, direto para o Presídio

OiVendedor de 46 anos é preso em audiência no Fórum de Alegrete. Na manhã da última quinta-feira (12), o homem teve a prisão determinada pelo Juiz Thiago Tristão, pelo crime de violência doméstica. Com um histórico de muitas ocorrências, o homem saiu algemado do Fórum após um cumprimento de mandado judicial.

O homem foi conduzido, pelo policial militar, à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia para realizar trâmites legais.

Segundo informações, o acusado teria várias reincidências de perturbação contra a ex.

Ele foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.