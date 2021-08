Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mãe procura Polícia Civil depois da filha desaparecer e o genro retornar para casa embriagado e agressivo.

Segundo registro policial, a mulher de 47 anos saiu de casa na companhia do esposo. O casal iria na residência de familiares do homem, pois iriam participar de um churrasco no domingo.

Produtor coloca placas educativas ao longo de estrada do interior

Porém, no início da noite, o companheiro da filha retornou para casa, sozinho, embriagado e agressivo. Sem a mulher, o indivíduo ao ser questionado sobre o paradeiro da esposa, ele teria dito que não queria mais saber dela e usou de palavras ofensivas para falar da filha à sogra.

A idosa ressaltou que o genro teria confirmado que teria ocorrido um desentendimento entre eles e, em ato contínuo quebrou uma porta e utensílios da residência. sem saber notícias do paradeiro da filha e pelo fato de que ela teria saído sem celular, pelo receio do que possa ter ocorrido, a idosa procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete. Até o momento da postagem, não foi repassada nenhuma outra informação sobre o caso para a imprensa. A reportagem tentou contato com a mãe da mulher desaparecida, porém, sem sucesso.