Dia do Advogado- o que tem a missão de defender a Lei

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

11 de agosto de 1827. Voltamos quase dois séculos no tempo para falar sobre o Dia do Advogado no Brasil. Voltamos para quando os primeiros juristas brasileiros começaram a se formar em ensino jurídico também brasileiro.

Este dia se comemora o Dia do Advogado os que atuam para com a missão de defender a lei de forma contenciosa em diversos ramos da sociedade. A profissão permite atuação jurídica em vários setores empresariais sociais, de fomento de entreterimento de inclusão.

Em Alegrete, a OAB é o local que representa os que atuam na profissão, uma das mais afetadas na pandemia, já que o Poder Judiciário ficou por longa data sem atender, o que fez com que muitos processos praticamente não andassem e, por consequência, os advogados ficaram sem poder agir e dar repostas aos seus clientes.

Prefeitura envia à Câmara projeto de terceirização do serviço de zeladoria e servente

Hoje, o novo advogado tem a possibilidade de atuar como advogado contencioso trabalhista, bem como ser um consultor jurídico da ONU no Brasil. Isto significa que a atuação do advogado é muito ampla, mas apenas os melhores e mais dedicados prosperam. Ademais, ser advogado permite ingresso por concurso público em diversos cargos, empregos na Administração Pública Federal, Estadual, Municipal, além das carreiras jurídicas clássicas como a Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Delegado de Polícia, Magistério e ainda, tem a chance de ingressar em cargos ou empregos públicos de caráter técnico e auxiliar por concurso público em todos os Poderes da República. Por fim, o advogado também tem a possibilidade de ingressar em cargos públicos de livre nomeação e exoneração para atividades jurídicas ou judiciais no setor público de todo o país