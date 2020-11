Depois do asfalto, motoristas não respeitam o limite de velocidade em rua da Vila Nova

Há pouco mais de um mês a rua Joaquim Astrar, na Vila Nova, foi asfaltada. O que para a maioria dos moradores foi a realização de uma demanda que há muitos anos era solicitada virou uma preocupação e motivo para deixar todos muito apreensivos devido ao excesso de velocidade de alguns motoristas.

Confirmados mais de 2 milhões de reais para pavimentação de ruas em Alegrete

Um dos moradores que falou com a reportagem, disse que é aposentado e acompanha o tráfego no local, porém, o desrespeito de alguns motoristas que transmitam em alta velocidade virou um grande problema. ” Em bairros é comum crianças em frente às residências, já flagramos várias situações de condutores realizando manobras perigosas além do excesso de velocidade. O que deixa todos em risco” – explicou.

Imagem incomum: gato espanta bugio de telhado em Alegrete

Os moradores ainda salientam que têm conhecimento que a sinalização está programada e segue um cronograma. O que eles desejam é que os condutores respeitem a via, pois quando o paralelipípedo era quase intransitável pelas irregularidades, o tráfego era baixo e os motoristas se obrigavam a respeitar o limite de velocidade, tudo passa pela conscientização e respeito. Como muitas outras atitudes, até mesmo em relação à pandemia, tudo depende de cada um fazer a sua parte e aproveitar as melhorias de forma adequada e apropriada.