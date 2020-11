Menor é apreendido com bicicleta furtada

Adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã de ontem (21), após tentativa de venda de uma bicicleta.

Segundo informações, uma guarnição da Brigada Militar recebeu denúncias, via 190, de que um jovem estaria oferecendo um bicicleta, sem procedência do produto.

Os policiais foram ao endereço informado no bairro Nossa Senhora do Carmo e identificaram o acusado com a bike. Ao ser abordado, ele não soube informar de forma conclusiva a procedência da bicicleta marca Caloi. Apenas disse que teria adquirido de um desconhecido na Praça Getúlio Vargas e pago o valor de 50 reais.

Desta forma, foi apresentado na Delegacia de Polícia com a bike. Depois de ouvido, o adolescente foi liberado e a bike apreendida. A ocorrência atendida pela Brigada Militar foi atendida na manhã de sábado.