Deputadas antifeministas conquistam votações expressivas e expõem nova disputa política no Brasil

Impulsionadas pelas redes sociais e por pautas conservadoras, candidatas que rejeitam o feminismo ampliam sua presença eleitoral. Fenômeno revela disputas sobre família, religião, igualdade de gênero e o papel das mulheres na política.

A eleição de mulheres que fazem oposição ao feminismo uma de suas principais bandeiras políticas colocou em evidência uma transformação no debate público brasileiro. Candidatas identificadas com pautas conservadoras conquistaram votações expressivas, em um cenário que também registra o crescimento da participação feminina na política institucional.

O resultado levanta uma questão: por que mulheres que rejeitam o feminismo conseguem mobilizar tantos eleitores, inclusive outras mulheres?

A resposta envolve diferentes fatores, entre eles a força das redes sociais, a identificação com valores religiosos e familiares, a polarização política e a disputa sobre o significado da igualdade de gênero.

Entre os nomes associados a esse movimento estão Eduarda Campopiano (PL), de 23 anos, apontada no material de referência como eleita deputada estadual em São Paulo com 1.956.238 votos, e Ana Campagnolo (PL), em Santa Catarina, com 387.523 votos. Os números e a situação eleitoral das candidatas devem ser conferidos nos registros oficiais da Justiça Eleitoral.

O fenômeno também foi objeto de reportagens e análises da imprensa nacional, em meio à expansão de candidaturas conservadoras que transformaram a oposição a determinadas pautas feministas em elemento central de sua identidade política.

Mais mulheres eleitas, mas com diferentes visões sobre direitos

O aumento da presença feminina no Legislativo não significa, necessariamente, o fortalecimento de todas as pautas historicamente defendidas pelo movimento feminista.

Mulheres eleitas podem ter posições distintas sobre direitos reprodutivos, igualdade salarial, políticas de proteção, maternidade, religião e organização familiar. A representação feminina, portanto, não constitui um bloco político homogêneo.

A presença de parlamentares que se identificam com o antifeminismo evidencia essa diversidade e demonstra que a identidade de gênero, isoladamente, não determina o posicionamento político de uma representante.

A discussão vai além do número de mulheres que chegam ao poder. Envolve também as propostas que defendem, os grupos sociais que representam e as políticas públicas que pretendem implementar.

O que significa ser antifeminista?

O antifeminismo reúne correntes de pensamento que se opõem ao feminismo, embora não exista uma única posição compartilhada por todos os seus integrantes.

O feminismo abrange movimentos diversos, historicamente ligados à ampliação dos direitos das mulheres, à igualdade jurídica, à participação política e ao enfrentamento da discriminação e da violência de gênero.

Já as posições antifeministas podem variar desde a rejeição do feminismo como movimento político até a oposição a determinadas políticas de igualdade de gênero e a mudanças nos modelos tradicionais de família.

No Brasil, parte desse discurso está associada à defesa da família tradicional, à valorização da maternidade, à religião cristã e à crítica ao que grupos conservadores denominam “ideologia de gênero”.

É importante distinguir a defesa da família ou da religião da oposição aos direitos das mulheres. Esses posicionamentos não são necessariamente equivalentes. A controvérsia se intensifica quando determinadas propostas envolvem restrições a direitos, alterações nas proteções legais ou questionamentos a políticas públicas de igualdade.

Redes sociais transformam visibilidade em capital político

Instagram, TikTok e YouTube tornaram-se espaços importantes para a construção de lideranças políticas. Nessas plataformas, candidatas podem divulgar suas posições, formar comunidades de seguidores e estabelecer uma comunicação direta com o eleitorado.

Mensagens curtas, posicionamentos contundentes e vídeos que provocam controvérsia podem alcançar grandes audiências e circular para além dos seguidores originais.

Nesse ambiente, a oposição ao feminismo pode funcionar como uma marca de identidade política. A candidata não apresenta apenas propostas: também comunica valores, comportamentos e uma visão de sociedade com a qual parte do público se identifica.

A presença digital, por si só, não explica uma votação expressiva. Outros fatores, como estrutura partidária, recursos de campanha, alianças, reconhecimento público e conjuntura eleitoral, também precisam ser considerados.

Ainda assim, as redes sociais modificaram a relação entre candidaturas e eleitores, permitindo que determinadas lideranças construam comunidades politicamente mobilizadas sem depender exclusivamente dos meios tradicionais de comunicação.

Por que outras mulheres apoiam esse discurso?

A adesão de mulheres a candidaturas antifeministas não pode ser explicada apenas pela influência de homens, partidos ou lideranças religiosas.

Para parte desse eleitorado, valores como maternidade, religião, segurança, educação dos filhos e preservação de costumes têm peso na escolha política. Há também mulheres que defendem a igualdade de direitos, mas não se identificam com o feminismo ou discordam de determinadas correntes e propostas do movimento.

Outro elemento é a maneira como o debate é apresentado. Em determinados discursos conservadores, o feminismo aparece como uma ameaça à família ou como uma corrente distante das experiências cotidianas de parte das mulheres.

Essa interpretação estabelece uma disputa sobre quem pode falar em nome delas e quais caminhos devem ser considerados legítimos para ampliar sua autonomia.

Enquanto diferentes correntes feministas defendem que a igualdade de direitos amplia as possibilidades de escolha, representantes antifeministas sustentam que a liberdade feminina não depende da adesão ao feminismo e valorizam modelos tradicionais de organização familiar.

Para compreender o alcance desse fenômeno, é necessário distinguir as justificativas apresentadas pelas próprias eleitoras das interpretações feitas por analistas. Pesquisas de opinião e estudos sobre comportamento eleitoral podem ajudar a identificar quais fatores efetivamente influenciaram o voto.

Uma disputa que ultrapassa as fronteiras brasileiras

A oposição ao feminismo também aparece em movimentos conservadores de outros países, onde temas como direitos reprodutivos, educação, diversidade sexual e modelos familiares fazem parte da disputa política.

No Brasil, a polarização e a expansão das plataformas digitais contribuíram para dar visibilidade a mulheres que ocupam posições de liderança dentro desses movimentos.

Elas atuam não apenas como representantes partidárias, mas também como influenciadoras e produtoras de conteúdo, apresentando suas posições como expressão de convicções pessoais e de uma visão própria sobre o papel da mulher na sociedade.

Essa atuação amplia a diversidade interna do campo conservador e desafia a ideia de que a participação feminina na política necessariamente conduz à adesão a pautas feministas.

O que esse fenômeno revela sobre a política brasileira?

O avanço eleitoral de candidatas que se apresentam como antifeministas sinaliza três movimentos importantes.

O primeiro é a consolidação de uma identidade política que combina conservadorismo, valores religiosos, defesa da família tradicional e oposição a determinadas pautas feministas.

O segundo é a importância crescente das redes sociais na construção de lideranças, na mobilização de apoiadores e na formação de comunidades políticas.

O terceiro é o aprofundamento da disputa cultural em torno de conceitos como liberdade, igualdade, direitos individuais e papel do Estado nas relações familiares e de gênero.

Os resultados eleitorais, entretanto, não permitem concluir, isoladamente, que a maioria da população brasileira seja antifeminista. Também não demonstram que todos os eleitores dessas candidatas tenham votado especificamente por causa de suas posições sobre o feminismo.

Para estabelecer essas relações, seria necessário analisar pesquisas eleitorais, manifestações dos eleitores, propostas de campanha e o conjunto de fatores que influenciou cada votação.

O dado político central é que a oposição ao feminismo passou a integrar a identidade pública de candidaturas competitivas e se tornou um elemento relevante da disputa eleitoral.

O próximo passo será observar como essas posições se traduzirão na atuação parlamentar, nas propostas legislativas e nas políticas públicas. É nesse campo que será possível avaliar se a força demonstrada nas urnas produzirá mudanças concretas nos direitos das mulheres e na relação entre Estado, família e sociedade.