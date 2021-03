Deputadas se reúnem com Eduardo Leite e cobram auxílio emergencial gaúcho

Compartilhe















As deputadas do PSOL Luciana Genro (estadual) e Fernanda Melchionna (federal) se reuniram na manhã desta sexta-feira (12/03) com o governador Eduardo Leite para tratar de medidas de enfrentamento à pandemia. As parlamentares questionaram o governo a respeito das iniciativas para compra de vacinas ao RS e entregaram a Leite um ofício com reivindicações de implementação de um auxílio emergencial gaúcho e de medidas de apoio às mulheres na crise.

“O relato do governador é grave. Há dificuldade para aquisição de doses devido a falta de coordenação do governo Bolsonaro. Os laboratórios que produzem as vacinas priorizam as negociações com os governos nacionais, e o Brasil está no fim da fila devido ao negacionismo de Bolsonaro”, disse Luciana Genro.

A deputada solicitou a Leite que avalie seu projeto de lei 78/2020, que cria um auxílio emergencial gaúcho com recursos do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. O governador disse que irá levar este tema para debate no Conselho de Estado, que reúne o comando de todos os poderes. “Com nosso projeto seria possível financiar um repasse de R$ 560 para cada estudante matriculado na rede pública estadual e municipal. Isso significaria um importante reforço no orçamento de milhares de famílias. O governador afirmou que vai levar em consideração a apresentação desta ideia ao Conselho de Estado, que reúne as autoridades de todos os poderes estaduais”, informou a parlamentar.

Fernanda Melchionna ressaltou a luta pelo direito de os estados e municípios comprarem suas próprias doses de vacina, diante das incertezas e vacilações do Ministério da Saúde, que a cada momento modifica suas próprias previsões de entrega dos imunizante. “Apresentei o projeto de lei 644/2021 para impedir que o governo federal confisque vacinas adquiridas por estados e municípios, que já conta com assinatura de mais de 40 deputados de 10 partidos diferentes. Sabemos que é importante um posicionamento do governo estadual para ajudar o projeto a tramitar”, disse a deputada. Fernanda ainda reforçou ao governador que destinou toda sua cota de emenda parlamentar na bancada federal gaúcha, cerca de R$ 5 milhões, para auxiliar o estado na compra de vacinas.

As deputadas ainda repudiaram os ataques feitos ao governador Eduardo Leite pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, ressaltando que fazem oposição ao tucano no Rio Grande do Sul, mas colocam seus mandatos à disposição da luta em defesa da ciência, da vacinação e das medidas sanitárias necessárias para conter a disseminação do vírus.

Assessoria de Imprensa – Deputada Estadual Luciana Genro (PSOL)