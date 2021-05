Deputado Zucco anuncia meio milhão para ajudar Santa Casa de Alegrete

Compartilhe















O provedor do Hospital Santa Casa de Alegrete, Roberto Segabinazzi, informa que vários deputados federias estão comunicando que vão ser liberadas emendas parlamentares para o Hospital, mas por enquanto ele não anunciou, pois aguarda o comunicado oficial de quando for realmente cadastrado.

Mas nesta quarta- feira(26), o Provedor confirma que o Deputado Estadual Tenente Coronel Zucco estará na Santa Casa em reunião com provedoria, quando de acordo com Segabinazzi vai anunciar uma emenda de sua autoria no valor de 500 mil reais.

O deputado disse que por ser uma entidade séria e comprometida com a saúde de Alegrete e Fronteira -Oeste, especialmente neste momento de crise sanitária é importante trabalhar de forma coletiva, destacou o Deputado.

A Santa Casa de Alegrete, conforme a Provedoria, desde o início do ano já investiu em tratamento com pacientes Covid internados no Hospital mais de um milhão de reais com medicação e oxigênio.

Vera Soares Pedroso