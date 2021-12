Desafio Extremo do Trilha Aventura vai reunir ciclistas do Brasil e Uruguai

Como o próprio nome diz, o desafio para os ciclistas será extremo neste domingo (5).

O grupo Trilha Aventura promove o 6º Desafio Extremo, a maior prova do circuito e uma das mais importantes do calendário ciclístico da Fronteira Oeste. A prova de resistência que iniciou em 2015, retorna depois de ser cancelada em 2020 por conta da pandemia.

A organização recebeu até a noite de sexta-feira (3), cerca de 70 inscrições para prova que terá largada às 8hs, número que pode bater em 85 atletas já que existia confirmação até o sábado. A saída e chegada será no Centro de Treinamento Velocross Alegrete, situada na estrada dos Pinheiros.

A saída e chegada será nos Pinheiros

Já há confirmação de atletas do Uruguai e de várias cidades do Rio Grande do Sul. Serão aproximadamente 90 km, passando pela BR-290 em direção ao Caverá, Cerro do Catimbau e Passo dos Brites e sobem pela estrada do Lagoão dos Rodrigues.

Nesta edição haverá disputa em duplas mistas, nas categorias elite e master, além das tradicionais categorias por faixa etária. Conforme o diretor técnico do Desafio Extremo Luciano Brasil, haverá dois pontos de cortes. O primeiro na Casa Vermelha, onde os ciclistas devem passar até às 11hs, já o outro é na temível subida dos Rodrigues, lá o ponto mais alto de inclinação do percurso, onde a prova contempla o km 60. O limite para subir os Rodrigues é às 13hs. Aqueles que não passarem pelo ponto estão eliminados do Desafio que tem o tempo limite de conclusão de 6 horas.

O Trilha Aventura contou com uma gama de apoiadores e patrocinadores para realizar essa edição de 2021. Cada atleta corre com uma placa com chip, que na chegada já aciona o tempo de cada desafiante.

Ciclistas vão desafiar um percurso de 90km

A largada será controlada pela BR-290 em direção ao Caverá, onde inicia pra valer o Desafio Extremo 2021.A estimativa de chegada dos primeiros ciclistas é a partir das 10h30min. O evento será aberto ao público e no local será vendido almoço pela Cia do Buffet.

Confira a listagem dos participantes: