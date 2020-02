Desatenção provoca acidente em cruzamento no Centro

O motorista da Parati, de 63 anos, avançou a preferencial e foi atingido pelo Sandero.

De acordo com a Guarda Municipal, a motorista do Sandero, de 31 anos, trafegava na Praça Oswaldo Aranha. No cruzamento com a Avenida Freitas Valle teve a frente cortada pelo proprietário da Parati.

Com a colisão, os dois veículos tiveram avarias. Há poucos dias esse cruzamento teve alteração na preferencial. Sendo a preferência de quem está trafegando na Praça Oswaldo Aranha.

É preciso que os condutores tenham atenção redobrada.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 16h desta terça-feira (11).