Desembargador do TRT-RS visita a Santa Casa e elogia instalações do hospital

Na terça-feira, 23, a convite da diretoria da Santa Casa, o alegretense e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), desembargador Francisco Rossal de Araújo, realizou visita à instituição. O desembargador estava acompanhado do Juiz do Trabalho da 4a Região, Joe Ernando Deszuta.

Eles foram recebidos por Cesar Dionson Brandolt, João Alberto Pereira, Décio Peres, José Luiz Costenaro, respectivamente vice-presidentes, diretor técnico e secretário da Santa Casa. Também acompanharam o encontro Anderson Andrade, supervisor de Planejamento do hospital e os advogados Marcio Montes D´oca, Newton de Almeida Souza e Leonardo Faraco Souza.

Para a diretoria, esse foi um momento único, em que um desembargador, presidente do TRT-RS conhece a estrutura, em visita ao único hospital da sua terra natal, que atende mais de 80% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ocasião, eles conheceram a estrutura da Santa Casa, com destaque para a obra da Casa de Acolhimento para Mães da Neonatal e do Ambulatório para Gestação de Alto Risco, com entrega prevista para o final deste ano, e as novas instalações da Hemodiálise, que já recebeu habilitação para o funcionamento. Esses setores são referência em Alegrete e região e atendem mais 11 cidades, que são Itaqui, Maçambará, Uruguaiana, Barra do Quarai, Quarai, Alegrete, Rosario do Sul, São Gabriel, Santana do Livramento, Manoel Viana e Santa Margarida do Sul.

Ambos ficaram bastante impressionados com as obras e a ampliação dos serviços do hospital. “Antes de ser desembargador e presidente do TRT-RS, sou cidadão”, declarou Rossal, orgulhoso e consciente do quanto a Santa Casa está organizada e respondendo ao apoio que a comunidade vem dando ao longo dos anos. Como alegretense, garantiu que não medirá esforços para auxiliar na busca de recursos materiais e financeiros para a Santa Casa, apoiando o trabalho que aqui é desenvolvido.