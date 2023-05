IFFar anuncia aumento de 25% no valor das bolsas de Extensão

O Codir realizou sua 2ª Reunião Extraordinária de 2023 no último dia 19. A pauta era a discussão sobre a possibilidade de aumento no valor das bolsas de Extensão pagas pelo IFFar, acompanhando o que já ocorreu com as bolsas de pesquisa.

No dia 16 de fevereiro, o Governo Federal anunciou que as bolsas de pesquisa pagas pelas agências de fomento – Capes e CNPq – seriam aumentadas. Acompanhando esse incremento, o IFFar decidiu equiparar os valores das bolsas de pesquisa pagas com recursos próprios. O aumento, que representou um valor de aproximadamente R$73 mil, foi bancado com recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFFar (PRPPGI).

De acordo com a reitora do IFFar, professora Nídia Heringer, a instituição entende que o ensino, a pesquisa e a extensão formam uma tríade que facilita todo o processo de formação dos estudantes, tanto nos cursos de ensino médio, quanto nos superiores. As ações nessas três áreas devem, portanto, ser tratadas de forma equiparada.

Pensando nisso, as pró-reitorias de Ensino (Proen) e de Extensão (Proex) do IFFar apresentaram simulações sobre como ficariam os gastos da instituição na hipótese de aumento das bolsas pagas a estudantes que participam de projetos realizados nessas áreas. Nídia Heringer salientou que essa discussão só era possível levando em conta a recomposição orçamentária do IFFar de 11%, anunciada pelo Governo Federal no dia 19 de abril.

Com esse anúncio, o IFFar terá o orçamento de custeio aumentado em R$7 milhões. Como o IFFar destina 1% do recurso de custeio para ações de ensino e 1,5% para ações de pesquisa e extensão, os recursos para o pagamento das bolsas seriam teoricamente incrementados.

No entanto, de acordo com as simulações apresentadas, nem sempre o incremento no recurso foi o suficiente para bancar o aumento das bolsas. Além disso, alguns diretores-gerais argumentaram que os recursos vindos da recomposição orçamentária eram necessários para o custeio de outras ações das unidades. Nídia Heringer lembrou que, mesmo com os recursos da recomposição orçamentária, alguns campi ainda terão dificuldade de fechar as contas no final do ano.

Analisando essas questões, o Codir aprovou o aumento de 25% apenas nas bolsas de Extensão. Esse aumento já vale para as bolsas do edital de 2023, a serem pagas no mês de junho.

Em relação ao Ensino, os dirigentes do IFFar, acompanhando o parecer do Comitê Assessor de Ensino (Caen), decidiram manter os valores das bolsas que já estão sendo pagas em 2023. Também foi aprovado a realização de um estudo para um possível aumento na reserva de recursos de custeio para as ações de ensino. A ideia seria equiparar essa reserva aos 1,5% relativos às ações de pesquisa e extensão.