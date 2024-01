Desnível na rodovia causa incidente com veículo da Secretaria de Saúde

Share on Email

De acordo com informações obtidas pelo PAT junto à Secretária Haracelle Fontoura, o veículo foi afetado por um desnível no asfalto, acionando o airbag e resultando em uma trinca no para-brisa.

O fato ocorreu, na BR 290, antes que o veículo chegasse ao seu destino final na capital gaúcha, mesmo assim, teve condições de continuar o trajeto. Não houve feridos entre os ocupantes, que incluíam duas pacientes e o motorista.

Em virtude do carro possuir seguro, a Secretaria de Saúde tomou as devidas providências e as pacientes vão retornar a Alegrete utilizando um micro-ônibus.